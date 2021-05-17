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17 травня 2021, 17:47 1390

В Мінсоцполітики хочуть змінити правила для отримання субсидій: що пропонують

17 травня 2021, 17:47 1390
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Пропонується надати право на субсидію, якщо заявник має депозит в банку на суму до 100 тисяч гривень
Пропонується надати право на субсидію, якщо заявник має депозит в банку на суму до 100 тисяч гривень
Фото з відкритих джерел
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Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови Кабінету міністрів, яким вносяться зміни до порядку призначення субсидій.

Про це пише RegioNews, посилаючись на проект постанови, який оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

У документі пропонується надати право на субсидію у разі, якщо заявник має депозит в банку на суму до 100 тисяч гривень. Зараз ця сума обмежена 25-кратним розміром прожиткового мінімуму, для працездатних осіб - тобто 54,725 тисячі гривень.

Крім того, право на субсидію матимуть ті, у яких друге житло належить на правах спільної сумісної або часткової власності та розташоване у сільській місцевості.

Документом також планується затвердити нові форми заяви та декларації, які подаються при оформленні субсидій.

Нагадаємо, що в Україні з 1 травня змінилися правила надання субсидій. Повідомлялося, що виплати не будуть отримувати особи, які протягом останнього року купили нову автівку або валюту одноразово на суму понад 50 тисяч гривень.

Україна банки субсидія рахунок Мінсоцполітики

 
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