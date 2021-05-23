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У Кабміні зобов’язали АЗС продавати бензин не дорожче 30 грн
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23 травня 2021, 13:29 97

У Кабміні зобов’язали АЗС продавати бензин не дорожче 30 грн

23 травня 2021, 13:29 97
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Фото: із відкритих джерел
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Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину та дизельного пального в Україні, які надала НАК "Нафтогаз України"

Про це повідомляється на сайті відомства, передає RegioNews.

Так, середню вартість одного літра дизельного пального визначили у розмірі 20,89 гривень, розрахункові ціни для бензину були знижені з 25,22 гривень до 24,84 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок, ціна одного літра бензину на заправних станціях не може перевищувати 29,84 гривень, дизельного пального - 27,89 гривень за літр.

Нагадаємо, раніше уряд тимчасово запровадив граничні націнки на пальне.

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