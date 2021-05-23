У Кабміні зобов’язали АЗС продавати бензин не дорожче 30 грн
Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину та дизельного пального в Україні, які надала НАК "Нафтогаз України"
Про це повідомляється на сайті відомства, передає RegioNews.
Так, середню вартість одного літра дизельного пального визначили у розмірі 20,89 гривень, розрахункові ціни для бензину були знижені з 25,22 гривень до 24,84 гривень за літр.
Таким чином, з урахуванням максимальних націнок, ціна одного літра бензину на заправних станціях не може перевищувати 29,84 гривень, дизельного пального - 27,89 гривень за літр.
Нагадаємо, раніше уряд тимчасово запровадив граничні націнки на пальне.
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