17:33  22 мая
Минздрав обновил карантинное зонирование: одна область оранжевая
16:37  22 мая
В Луцке полностью отключили горячую воду
17:59  22 мая
Сутки на Донбассе: оккупанты обстреляли жилой сектор в Песках
UA | RU
UA | RU
22 мая 2021, 19:00 21

Корниенко оценил новые рейтинги Зеленского и " слуг"

22 мая 2021, 19:00 21
Читайте також українською мовою
Фото: УП
Читайте також
українською мовою

Глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко оценил результаты социологических исследований группы "Рейтинг" о популярности своей политсилы и президента Владимира Зеленского.

О своих оценках Корниенко рассказал в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале, передает RegioNews.

В частности Корниенко сообщил, что каждый 4-й украинец, которого опросили социологи "Рейтинга", готов поддержать партию "Слуга народа" на выборах.

Кроме того, согласно опросу "Рейтинга", на вопрос о том, к кому из президентов, которые были и есть у власти, наибольшее доверие, 46% граждан высказались за доверие Зеленскому.

Хотелось бы лучших результатов – и для нашей партии, и для Владимира Зеленского", – отметил глава партии "Слуга народа".

Кроме того, Корниенко отметил, что в соответствующем опросе есть и сравнение вторых туров и динамики. Особенно в динамике, по его словам, видно, что на такой же срок президентства у Виктора Януковича, Виктора Ющенко и у Петра Порошенко, были гораздо худшие показатели, больший разрыв доверия-недоверия.

У нас сейчас этот разрыв минимален и идет тренд на его уменьшение. За последние несколько опросов-доверие к президенту снова растет, недоверие-снова уменьшается, - сказал Корниенко.

Напомним, по результатам опроса группы "Рейтинг" если бы президентские выборы состоялись в мае 2021 года, то действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 30,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Александр Корниенко Владимир Зеленский рейтинг Слуга народа партия президент

"Слуги народа" назвали ключевые победы Зеленского за два года президентства
22 мая 2021, 15:39
У Авакова отреагировали на заявление Зеленского о деле Шеремета
21 мая 2021, 21:38
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против "воров в законе"
21 мая 2021, 20:04
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
5 млрд грн. за полгода. Как Кирилл Тимошенко превратил Харьковщину в свою "кормушку"
Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского
Все публикации »
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram