Корниенко оценил новые рейтинги Зеленского и " слуг"

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О своих оценках Корниенко рассказал в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале, передает RegioNews.

В частности Корниенко сообщил, что каждый 4-й украинец, которого опросили социологи "Рейтинга", готов поддержать партию "Слуга народа" на выборах.

Кроме того, согласно опросу "Рейтинга", на вопрос о том, к кому из президентов, которые были и есть у власти, наибольшее доверие, 46% граждан высказались за доверие Зеленскому.

Хотелось бы лучших результатов – и для нашей партии, и для Владимира Зеленского", – отметил глава партии "Слуга народа".

Кроме того, Корниенко отметил, что в соответствующем опросе есть и сравнение вторых туров и динамики. Особенно в динамике, по его словам, видно, что на такой же срок президентства у Виктора Януковича, Виктора Ющенко и у Петра Порошенко, были гораздо худшие показатели, больший разрыв доверия-недоверия.

У нас сейчас этот разрыв минимален и идет тренд на его уменьшение. За последние несколько опросов-доверие к президенту снова растет, недоверие-снова уменьшается, - сказал Корниенко.

Напомним, по результатам опроса группы "Рейтинг" если бы президентские выборы состоялись в мае 2021 года, то действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 30,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.