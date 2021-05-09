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09 травня 2021, 18:55 367

З усієї "Євросолідарності" від ковіду вакцинувався лише Гончаренко - Сюмар

09 травня 2021, 18:55 367
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Лише один з 27 нардепів фракції зробив щеплення від коронавірусу
Лише один з 27 нардепів фракції зробив щеплення від коронавірусу
Фото з відкритих джерел
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За словами народної депутатки від фракції «Європейська солідарність» Вікторії Сюмар лише один член їхньої фракції, Олексій Гончаренко, вакцинувався від covid-19.

Про це Сюмар розповіла в інтерв`ю виданню "Цензор.Нет", передає RegioNews.

За словами нардепки, інші народні депутати від "ЄС" не вакцинуються, бо немає чим, а Гончаренко скористався моментом, коли публічних осіб щеплювали залишками індійського "Ковішилду".

Нагадаємо, Гончаренко щепився 9 березня, незабаром після початку кампанії з вакцинації. На питання, як поставилися до його рішення вакцинуватися однопартійці, він відповів наступне: "Є офіційна заява нашої партії від учорашнього дня, де ми закликаємо всіх вакцинуватися".

коронавірус нардеп Олексій Гончаренко Вікторія Сюмар вакцинація щеплення

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