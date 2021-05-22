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22 мая 2021, 17:05 422

Разумков хочет вакцинироваться от коронавируса за свой счет

22 мая 2021, 17:05 422
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Фото из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает прививки от коронавируса необходимыми и намерен вакцинироваться за свои деньги.

Об этом спикер парламента написал на своей странице в Фейсбуке, передает RegioNews.

Разумков отметил, что хочет, чтобы его вакцинация не нагружала государственный бюджет.

Сегодня вакцинация против COVID-19 - это единственный способ остановить пандемию коронавируса. Лично я - "за" прививку. Однако, как и говорил ранее, хотел бы вакцинироваться за свой счет, не нагружая государственный бюджет. Вопрос не в названии вакцины. Главное, чтобы был обеспечен свободный доступ населения к препаратам, - рассказал спикер парламента.

Напомним, в парламентской фракции "Европейская солидарность" вакционировался только один нардеп-Алексей Гончаренко. другие народные депутаты от "ЕС" не вакцинируются, потому что нечем, а Гончаренко воспользовался моментом, когда публичных лиц прививали остатками индийского "Ковишилда", рассказала его коллега Виктория Сюмар.

Дмитрий Разумков Верховная Рада прививка вакцинация коронавирус

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