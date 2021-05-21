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21 травня 2021, 17:32 3

Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом

21 травня 2021, 17:32 3
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Фото: УНІАН
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Столичний апеляційний суд, розглянувши апеляцію на цілодобовий домашній арешт народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, вирішив не змінювати йому запобіжний захід

Про це пише RegioNews з посиланням на трансляцію з засідання суду.

За рішенням Апеляційного суду, Медведчук буде і надалі перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Це рішення не підлягає оскарженню.

Прокурори просили застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн гривень. Адвокати політика хотіли скасування арешту.

Нагадаємо, 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт - йому інкримінують державну зраду. Того ж дня поліція одягла на Медведчука електронний браслет стеження.

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявляв, що Медведчук не зможе брати участь у засіданнях парламенту.

суд Україна апеляція ОПЗЖ Віктор Медведчук

 
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