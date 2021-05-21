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21 мая 2021, 17:32 3

Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом

21 мая 2021, 17:32 3
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Фото: УНИАН
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Столичный апелляционный суд, рассмотрев апелляцию на круглосуточный домашний арест народного депутата от "Опозиційної платформи - За життя" Виктора Медведчука, решил не менять его меру пресечения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию с заседания суда.

По решению Апелляционного суда, Медведчук будет и впредь находиться под круглосуточным домашним арестом. Это решение не подлежит обжалованию.

Прокуроры просили применить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн гривен. Адвокаты политика хотели отмены ареста.

Напомним, 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест - ему инкриминируют государственную измену. В тот же день полиция надела на Медведчука электронный браслет слежения.

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что Медведчук не сможет участвовать в заседаниях парламента.

суд Украина апелляция ОПЗЖ Виктор Медведчук

 
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