Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом

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Столичный апелляционный суд, рассмотрев апелляцию на круглосуточный домашний арест народного депутата от "Опозиційної платформи - За життя" Виктора Медведчука, решил не менять его меру пресечения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию с заседания суда.

По решению Апелляционного суда, Медведчук будет и впредь находиться под круглосуточным домашним арестом. Это решение не подлежит обжалованию.

Прокуроры просили применить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн гривен. Адвокаты политика хотели отмены ареста.

Напомним, 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест - ему инкриминируют государственную измену. В тот же день полиция надела на Медведчука электронный браслет слежения.

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что Медведчук не сможет участвовать в заседаниях парламента.