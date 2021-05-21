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21 травня 2021, 16:02 198

Призначено тимчасового в.о. голови "Укравтодору"

21 травня 2021, 16:02 198
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України після призначення Олександра Кубракова міністром інфраструктури визначився з тимчасово виконуючим обов'язки голови "Укравтодору", ним став Євген Кузькін

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відповідне розпорядження, опубліковане на урядовому порталі.

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного агентства автомобільних доріг України, виконання обов'язків... на першого заступника голови Євгена Кузькіна, - йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, 20 травня Кубракова призначили міністром інфраструктури. Верховна Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури.

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