Призначено тимчасового в.о. голови "Укравтодору"
Кабінет міністрів України після призначення Олександра Кубракова міністром інфраструктури визначився з тимчасово виконуючим обов'язки голови "Укравтодору", ним став Євген Кузькін
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відповідне розпорядження, опубліковане на урядовому порталі.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного агентства автомобільних доріг України, виконання обов'язків... на першого заступника голови Євгена Кузькіна, - йдеться в розпорядженні.
Нагадаємо, 20 травня Кубракова призначили міністром інфраструктури. Верховна Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури.
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