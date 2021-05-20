Ляшка представили колективу МОЗ, він дав першу обіцянку на посаді

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Ляшко заявив, що продовжує свою роботу в Міністерстві вже у статусі очільника, і пообіцяв найближчим часом представити команду заступників.

Це будуть люди, які поділяють мої принципи в роботі - працюють відповідально, прозоро і ставлять перед собою високі цілі”, - заявив Ляшко.

Він також пообіцяв до кінця 2021 року вакцинувати від коронавірусу усіх, хто цього бажає.

Нагадаємо, 20 травня Верховна Рада підтримала призначення трьох керівників міністерств. Верховна Рада підтримала призначення трьох керівників міністерств: Ляшка, Кубракова і Любченка.