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20 травня 2021, 11:59 13

Кубракова призначили міністром інфраструктури

20 травня 2021, 11:59 13
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Верховна Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури

Про це пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 284 нардепи. Одразу після призначення міністр приніс присягу члена Кабінету міністрів.

Відомо, що до призначення Кубраков був головою "Укравтодору". У 2019 році він пройшов до Верховної Ради за виборчим списком партії "Слуга народу". Однак у листопаді того ж року він виграв конкурс на посаду глави "Укравтодору" після звільнення Славоміра Новака і склав депутатський мандат.

Нагадаємо, 18 травня парламент звільнив главу Мінінфраструктури Владислава Криклія.

Україна призначення Верховна Рада Укравтодор Олександр Кубраков

 
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