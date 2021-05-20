Кубракова призначили міністром інфраструктури

Про це пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 284 нардепи. Одразу після призначення міністр приніс присягу члена Кабінету міністрів.

Відомо, що до призначення Кубраков був головою "Укравтодору". У 2019 році він пройшов до Верховної Ради за виборчим списком партії "Слуга народу". Однак у листопаді того ж року він виграв конкурс на посаду глави "Укравтодору" після звільнення Славоміра Новака і склав депутатський мандат.

Нагадаємо, 18 травня парламент звільнив главу Мінінфраструктури Владислава Криклія.