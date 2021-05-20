Криклій і Петрашко залишаться в команді ОП, - Зеленський

Офіс президента

Про це заявив Володимир Зеленський на пресконференції до другої річниці його каденції, пише RegioNews.

"Криклій залишається в діючій нашій команді. До пана Криклія в принципі багато питань немає, але нам треба швидко будувати Україну. Це стосується не тільки доріг, це стосується катастрофи на "Укрзалізниці" це стосується Адміністрації морських портів, це стосується державно-приватного авіаперевізника. Є багато речей, які не з'явилися", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що запитання були не тільки до міністра інфраструктури, а і до його команди. Зеленський додав, що у нього вже відбулася зустріч з Владиславом Криклієм після його звільнення, і скоро він обійме нову посаду.

За його словами, в команді залишиться й ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, який відповідатиме за земельну реформу.

Нагадаємо, 18 травня парламент звільнив главу Мінінфраструктури Владислава Криклія і главу Мінекономіки Ігоря Петрашка.

20 травня Верховна Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури, а Олексія Любченка - очільником Мінекономіки.