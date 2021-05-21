Назначен временный и. о. председателя "Укравтодора"
Кабинет министров Украины после назначения Александра Кубракова министром инфраструктуры определился с временно исполняющим обязанности главы "Укравтодора", им стал Евгений Кузькин
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующее распоряжение, опубликованное на правительственном портале.
Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины, исполнения обязанностей... на первого зампреда Евгения Кузькина, - говорится в распоряжении.
Напомним, 20 мая Кубракова назначили министром инфраструктуры. Верховная Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры.
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