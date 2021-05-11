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11 травня 2021, 14:17 36

У Криму нарахували майже 5 тисяч порушень прав людини за три роки

11 травня 2021, 14:17 36
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Більшість порушень стосуються права громадян на справедливий суд
Більшість порушень стосуються права громадян на справедливий суд
Фото: із відкритих джерел
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В окупованому Російською Федерацією Криму за період із 2017 по 2020 рік було зафіксовано 4950 випадків порушення прав людини. 

Про це свідчить дослідження Кримськотатарського ресурсного центру, передає RegioNews.

Серед вказаних порушень:

  • 40% - порушення права на справедливий суд;
  • 15% - незаконні затримання;
  • 15% - незаконні допити;
  • 13% - незаконні арешти;
  • 7% - порушення права на найшвидший досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я;
  • 5% - незаконні обшуки;
  • 5% - незаконні етапування.

Загальна кількість обшуків виросла майже в 5 разів, затримань – майже в 3 рази, допитів – в 2 рази, арештів – в 15 разів, порушення права на найшвидший досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я – в 10 разів, порушення права на справедливий суд – в 4 рази, а незаконних етапувань стало більше майже в 12 разів", - йдеться в повідомленні.

Російську Федерацію закликали припинити тимчасову окупацію Криму, скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу, припинити порушувати Загальну декларацію прав людини та звільнити всіх політв’язнів Криму.

Нагадаємо, раніше в окупованому Криму засудили до 10 років в’‎язниці двох громадян України.

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