У Криму нарахували майже 5 тисяч порушень прав людини за три роки
В окупованому Російською Федерацією Криму за період із 2017 по 2020 рік було зафіксовано 4950 випадків порушення прав людини.
Про це свідчить дослідження Кримськотатарського ресурсного центру, передає RegioNews.
Серед вказаних порушень:
- 40% - порушення права на справедливий суд;
- 15% - незаконні затримання;
- 15% - незаконні допити;
- 13% - незаконні арешти;
- 7% - порушення права на найшвидший досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я;
- 5% - незаконні обшуки;
- 5% - незаконні етапування.
Загальна кількість обшуків виросла майже в 5 разів, затримань – майже в 3 рази, допитів – в 2 рази, арештів – в 15 разів, порушення права на найшвидший досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я – в 10 разів, порушення права на справедливий суд – в 4 рази, а незаконних етапувань стало більше майже в 12 разів", - йдеться в повідомленні.
Російську Федерацію закликали припинити тимчасову окупацію Криму, скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу, припинити порушувати Загальну декларацію прав людини та звільнити всіх політв’язнів Криму.
Нагадаємо, раніше в окупованому Криму засудили до 10 років в’язниці двох громадян України.