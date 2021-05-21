Горсовет Львова повысил стоимость проезда в общественном транспорте

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Исполнительный комитет Львовского городского совета 21 мая принял решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте города до 10 гривен

Об этом сообщается на сайте городского совета, передает RegioNews.

В частности, проезд в маршрутках, автобусах и электротранспорте будет стоить 10 гривен.

Однако в электротранспорте покупка билета у водителя будет стоить 10 гривен, в киоске - 9 гривен, при покупке через электронные сервисы - 8,5 грн.

Для студентов стоимость проезда в электротранспорте будет составлять 5 гривен, также сохраняется льготный проезд для всех категорий льготников.

Экономически обоснованный тариф на проезд в электротранспорте составляет 12 гривен 40 копеек, в автомобильном транспорте - 14 гривен 60 копеек, но мы сейчас вносим на рассмотрение исполнительного комитета предложение, чтобы тариф составлял 10 гривен", - заявила заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

Во время заседания исполнительного комитета также сообщили, что решение вступает в силу с момента его опубликования.

Напомним, ранее у Кличко сказали, когда в столице может подорожать проезд.

Также сообщалось, что власти Николаева объяснили, почему в городе повышают стоимость проезда.