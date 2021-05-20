Бойовики з початку доби чотири рази стріляли на Донбасі – штаб ООС
Сьогодні, 20 травня в зоні проведення ООС було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Зокрема, неподалік населених пунктів Троїцьке та Авдіївка бойовики стріляли із станкових протитанкових гранатометів, а біля Новоселівки – з великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Гнутове окупанти здійснили обстріл у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів. Бойових втрат серед наших захисників немає”, - йдеться в повідомленні.
В штабі ООС зазначили, що на обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Також за добу сапери розмінували 5 гектарів території та передали на знищення 38 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, 19 травня бойовики на Донбасі не порушували режим "тиші".