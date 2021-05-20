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20 травня 2021, 15:34 52

Зеленський про конфлікт на Донбасі: на 99% все залежить від Росії

20 травня 2021, 15:34 52
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Фото: з відкритих джерел
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Наразі ситуація із конфліктом на Донбасі майже повністю залежить від Російської Федерації, а сам президент Зеленський "чіпляється щосили" за 1%, щоб не допустити замороження конфлікту

Про це Зеленський розповів під час пресконференція з нагоди другої річниці його президентства, передає RegioNews.

На думку президента, ситуація з Донбасом є одним із найскладніших кейсів у світовій політиці.

"У нас шахова партія, в якій ви відразу, незважаючи на те, що ви білі, були без половини фігур. Без багатьох речей, які б мені дуже допомогли. Дійсно, 99% залежить від Росії. Я не знаю, чи можуть вони цим пишатися або навпаки. Але питання про замороження конфлікту - це той 1%, про який я говорю відверто, за який зачепився я... Ми чіпляємося за цей відсоток, щоб не заморозити конфлікт", - зазначив Зеленський.

За словами президента, простіше було б заморозити цей конфлікт.

У цьому немає "зради", все буде нормально політично... Ну не вийшло, ще прийде час. Багато країн так живуть. Я не боюся питань, не боюся гарячих голів... я точно розумію, що роблю, куди йду і для чого", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ситуація на Донбасі може стати одним з найголовніших питань, які можуть винести на загальнодержавний референдум.

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