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Окупанти на Донбасі принишкли, сьогодні - жодного обстрілу
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19 травня 2021, 17:38 7

Окупанти на Донбасі принишкли, сьогодні - жодного обстрілу

19 травня 2021, 17:38 7
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Фото: Прессцентр ООС
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У середу, 19 травня, бойовики на Донбасі не порушували режим "тиші"

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що українські захисники контролюють ситуацію в зоні проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Водночас українська сторона СЦКК зафіксувала чергові грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців.

"Відповідно до звіту СММ ОБСЄ від 18 травня, Місія продовжує фіксувати факти систематичного перешкоджання роботі патрулів та польотам БПЛА СММ на тимчасово окупованих територіях", - наголосили на передовій.

Там також зазначили, що патрулі систематично зазнають перешкод внаслідок глушіння сигналу під час завчасно анонсованих запланованих польотів. Нещодавно Місія зафіксувала понад 10 таких випадків.

Крім цього, наголошується, що окупанти продовжують дообладнувати та розширювати наявні оборонні позиції в бік лінії розмежування.

"Сьогодні, неподалік населеного пункту Піски, проводилися земляні інженерні роботи з використанням інженерних боєприпасів для створення нових укріплень в напрямку розташування передових позицій підрозділів Збройних сил України", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, минулої доби, 18 травня, в зоні ООС зафіксували шість порушень режиму "тиші".

ООС Україна війна обстріл окупанти

 
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