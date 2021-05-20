Боевики с начала суток четыре раза стреляли на Донбассе - штаб ООС
Сегодня, 20 мая в зоне проведения ООС было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
В частности, неподалеку населенных пунктов Троицкое и Авдеевка боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов, а в районе Новоселовки - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Гнутово оккупанты совершили обстрел в сторону наших позиций с автоматических станковых гранатометов. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.
В штабе ООС отметили, что на обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь.
Также за сутки саперы разминировали 5 гектаров территории и передали на уничтожение 38 взрывоопасных предметов.
Напомним, 19 мая боевики на Донбассе не нарушали режим "тишины".