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Боевики с начала суток четыре раза стреляли на Донбассе - штаб ООС
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20 мая 2021, 18:00 18

Боевики с начала суток четыре раза стреляли на Донбассе - штаб ООС

20 мая 2021, 18:00 18
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 20 мая в зоне проведения ООС было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, неподалеку населенных пунктов Троицкое и Авдеевка боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов, а в районе Новоселовки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Гнутово оккупанты совершили обстрел в сторону наших позиций с автоматических станковых гранатометов. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что на обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь.

Также за сутки саперы разминировали 5 гектаров территории и передали на уничтожение 38 взрывоопасных предметов.

Напомним, 19 мая боевики на Донбассе не нарушали режим "тишины".

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