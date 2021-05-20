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На Донбасі бойовики гатили з гранатометів поблизу Авдіївки та Талаківки
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20 травня 2021, 08:11 56

На Донбасі бойовики гатили з гранатометів поблизу Авдіївки та Талаківки

20 травня 2021, 08:11 56
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 19 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, біля Талаківки противник відкривав вогонь із підствольних гранатометів.

Станом на 7 годину ранку, 20 травня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає", - йдеться у повідомленні штабу.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, 19 травня бойовики на Донбасі не порушували режим "тиші".

ООС Донбас війна обстріли військова техніка

 
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