На Донбасі бойовики гатили з гранатометів поблизу Авдіївки та Талаківки
Протягом минулої доби, 19 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, біля Талаківки противник відкривав вогонь із підствольних гранатометів.
Станом на 7 годину ранку, 20 травня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає", - йдеться у повідомленні штабу.
Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Нагадаємо, 19 травня бойовики на Донбасі не порушували режим "тиші".
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