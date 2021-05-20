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20 мая 2021, 14:14 159

Арахамия считает идею перевыборов на округе №87 "неверным решением"

20 мая 2021, 14:14 159
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Фото из открытых источников
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Председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает неверным решением возможность провести перевыборы в округе №87 (центр – г. Надворная Ивано-Франковской области)

Об этом сообщил Давид Арахамия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Проводить перевыборы на округе было бы неверным решением. Я был там и видел, как эти выборы проходили: местные "феодалы" пытались всех запугать или купить, или же манипулировать по-другому. И сейчас делать перевыборы - это давать им пас, то есть вторую возможность для этого: сделать так, как им нужно. Поэтому, по моему мнению, это неправильный шаг, - сказал он.

В то же время на вопрос, станет ли Василий Вирастюк снова кандидатом от партии "Слуга народа" в случае объявления перевыборов, Арахамия ответил: "Конечно, сто процентов".

Для нас Вирастюк победил ровно тогда, когда стали известны предварительные результаты. Потом начались баталии в суде, и я не знаю, конечная ли это уже точка (накануне ЦИК признала Вирастюка избранным народным депутатом – ред.). Аппарат Верховной Рады уже давно приготовил рабочее место для Вирастюка, поскольку мы ожидали, что он зайдет в ВР и принесет присягу еще три недели назад, - уточнил глава фракции.

Как сообщалось, ОПОРА считает, что на округе № 87 следует провести повторные выборы. Ситуация с установлением результатов выборов в округе № 87 в Ивано-Франковской области должна быть решена путем повторных выборов, говорится в заявлении Гражданской сети "Опора".

Ранее, 19 мая ЦИК составила новый протокол по выборам на 87 округе и признала Вирастюка избранным нардепом.

Сразу же стало известно, что признание Вирастюка нардепом снова будут обжаловать в суде. Кандидат в народные депутаты по округу № 87 Александр Шевченко планирует обжаловать в суде решение ЦИК о признании победителем промежуточных выборов в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка.

выборы округ№87 Василий Вирастюк Давид Арахамия Слуга народа

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