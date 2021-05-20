Зеленський сказав, коли буде представлено законопроєкт про олігархів

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про статус олігархів можуть опублікувати вже наступного тижня

Про це він сказав під час пресконференції до другої річниці його каденції, пише RegioNews.

За його словами, документ вже практично повністю готовий, але є "деякі деталі", які необхідно уточнити.

"Цього закону досі немає, тому що ми детально підходимо до кожної норми. Закон в принципі готовий, він написаний. Я думаю він з'явиться наступного тижня. Головний сенс і філософія - ми не хочемо вбити великий бізнес, але ми вбиваємо поняття зміст і вплив олігархічної системи в нашій країні", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що законопроєкт дозволить прибрати вплив олігархів на мас-медіа, на політику, на чиновників.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні розроблять законопроєкт про статус олігархів.

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у список олігархів в Україні можуть внести 13 осіб.