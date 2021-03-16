Корнієнко та Наливайченко посперечалися про можливість об'єднання фракцій в парламенті

"Слуги народу" нарікають на "недружню мову" від колег

"Слуги народу" нарікають на "недружню мову" від колег

Фото з відкритих джерел

Депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко і Валентин Наливайченко з "Батьківщини" прокоментували можливість коаліції своїх політичних сил.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на канал "Україна 24".

"Слуги народу" нарікають на "недружню мову" від колег і заявляють, що "трохи занепокоєні" цим.

Офіційно ніяких листів від "Батьківщини" не надходило. Публічна комунікація з використанням термінів "безлика маса невігласів" від лідера фракції, яка пропонує себе і свою політсилу в коаліцію... не думаю, що це дружня мова, яка нас наблизить до результативних переговорів. Щодо коаліції можуть бути різні розмови, ми неодноразово коментували, що говорити треба про принципи, програми, що в них є схожого, поки я бачу одні протилежності. Позиція щодо земельної реформи стала таким наріжним каменем, - сказав Корнієнко.

Наливайченко зазначив, що його фракція "відстоює позицію громадян України".

Ми відстоюємо одне - позицію громадян України, щоб не допустити відчуження земель іноземним юридичним особам, а така загроза є в чинному законопроєкті. Щоб не прибирали родючий прошарок, щоб дістатися до надр. Ми б'ємося за кожен клаптик землі, а не проти громадян і опонентів, - сказав Наливайченко.

Корнієнко на це відповів, що є "недружня мова" з боку "Батьківщини".

Ми, як кажуть на Заході, deeply concerned, трохи занепокоєні, - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося раніше, Арахамія поки не бачить можливості створення нової коаліції в Раді. "Можливо, є розмови, але розмови ми можемо і три роки вести", пояснив він.

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