"Кінець епохи Медведчука": Зеленський висловився з приводу лідера ОПЗЖ

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Під час проведення підсумкової пресконференції президента Володимира Зеленського, він повідомив, що в Україні закінчилася "епоха Медведчука"

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.

Так, відповідаючи на питання журналіста "Кінець якої епохи зараз вже настав і яка епоха почалася?", президент відповів:

"Не пам'ятаю, була там на бігбордах "епоха Медведчука". Я думаю, що це частина програми суспільства, а не навіть програми президента України. Я вважаю, що ця епоха закінчується".

Також за запевненням Зеленського, великий бізнес більше не впливатиме на роботу держорганів. В іншому випадку це спричинить потрапляння до реєстру олігархів, а також до санкційного реєстру.

Нагадаємо, 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт - йому інкримінують державну зраду. Того ж дня поліція одягла на Медведчука електронний браслет стеження.

Відомо, що 18 травня адвокати Медведчука оскаржили запобіжний захід. Те ж саме зробив й Офіс генпрокурора - там наполягають на арешті нардепа з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн.

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявляв, що Медведчук не зможе брати участь у засіданнях парламенту.