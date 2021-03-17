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17 березня 2021, 15:05 21

Тимошенко заявила про неможливість коаліції

17 березня 2021, 15:05 21
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До спільної праці з владою її політсила буде готова тільки "після зміни політики держави"
До спільної праці з владою її політсила буде готова тільки "після зміни політики держави"
Фото з відкритих джерел
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Лідерка парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що об'єднання її політичної сили в коаліцію з фракцією "Слуга народу" неможливе доти, доки керівництво держави повністю не перегляне вектор розвитку України.

Про це Юлія Тимошенко повідомила під час брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Доти, доки не буде тотально переглянуто політику, яка проводиться в країні, а саме доки це не буде політика, спрямована на піднесення національної економіки... доки не буде повністю змінено вектор розвитку України з перетворенням її на вільну, суверенну, сильну, ніяка коаліція не буде можлива. А після зміни політики ми готові працювати, щоб країну піднімати, - заявила Тимошенко.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи проводяться офіційні переговори з керівництвом фракції "Слуга народу" про створення коаліції у Верховній Раді, лідерка "Батьківщини" зазначила, що на сьогодні їхня політсила передала монобільшості "всі свої бачення стосовно зміни управління країною" і ітепер чекає на відповідь.

На уточнювальне запитання про те, чи є домовленості про певні посади, які змогли б обійняти представники "Батьківщини" в разі вступу до коаліції, Тимошенко відповіла заперечно.

Посади взагалі не мають жодного значення, а має значення лише те, що щодня приймаються рішення, які суперечать національним інтересам України, - сказала Юлія Тимошенко.

Як повідомлялося, Корнієнко та Наливайченко посперечалися про можливість об'єднання фракцій в парламенті. "Слуги народу" нарікають на "недружню мову" від колег.

Також Арахамія поки не бачить можливості створення нової коаліції в Раді. "Можливо, є розмови, але розмови ми можемо і три роки вести", пояснив він.

Слуга народа Верховна Рада Батьківщина Юлія Тимошенко коаліція

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