Тимошенко заявила про неможливість коаліції

До спільної праці з владою її політсила буде готова тільки "після зміни політики держави"

До спільної праці з владою її політсила буде готова тільки "після зміни політики держави"

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Лідерка парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що об'єднання її політичної сили в коаліцію з фракцією "Слуга народу" неможливе доти, доки керівництво держави повністю не перегляне вектор розвитку України.

Про це Юлія Тимошенко повідомила під час брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна. Доти, доки не буде тотально переглянуто політику, яка проводиться в країні, а саме доки це не буде політика, спрямована на піднесення національної економіки... доки не буде повністю змінено вектор розвитку України з перетворенням її на вільну, суверенну, сильну, ніяка коаліція не буде можлива. А після зміни політики ми готові працювати, щоб країну піднімати, - заявила Тимошенко. Водночас, відповідаючи на запитання, чи проводяться офіційні переговори з керівництвом фракції "Слуга народу" про створення коаліції у Верховній Раді, лідерка "Батьківщини" зазначила, що на сьогодні їхня політсила передала монобільшості "всі свої бачення стосовно зміни управління країною" і ітепер чекає на відповідь. На уточнювальне запитання про те, чи є домовленості про певні посади, які змогли б обійняти представники "Батьківщини" в разі вступу до коаліції, Тимошенко відповіла заперечно. Посади взагалі не мають жодного значення, а має значення лише те, що щодня приймаються рішення, які суперечать національним інтересам України, - сказала Юлія Тимошенко. Як повідомлялося, Корнієнко та Наливайченко посперечалися про можливість об'єднання фракцій в парламенті. "Слуги народу" нарікають на "недружню мову" від колег. Також Арахамія поки не бачить можливості створення нової коаліції в Раді. "Можливо, є розмови, але розмови ми можемо і три роки вести", пояснив він.

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