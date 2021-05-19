Кабмін присвоїв Гостинному двору у Києві статус пам'ятки національного значення

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Кабінет Міністрів під час засідання 19 травня змінив категорію пам’яток “Комплекс споруд Контрактової площі” та “Гостиний двір” у Києві на категорію “пам'ятки національного значення”, а також присвоїв їм охоронні номери

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає RegioNews.

В Мінкульті зазначили, що "Комплекс споруд Контрактової площі” є однією з найдавніших площ Києва та однією з найвизначніших пам’яток містобудування, архітектури міста та країни.

Він зберіг свою автентичність та матеріально-технічну, просторову структуру, яка вирізняється особливим типом організації простору в межах сформованої навколишньої забудови”, - йдеться в повідомленні.

Гостинний двір у забудові площі відіграє центральну композиційну роль, він за своїми архітектурними особливостями об’єднаний з навколишньою забудовою.

Також у відомстві додали, що рішення Кабміну буде сприяти збереженню та популяризації культурної спадщини національного значення.

Воно дозволить Фонду державного майна передати пам’ятку в управління Міністерству культури та інформаційної політики, а відтак – почати роботу над протиаварійними та реставраційними роботами”, - стверджують в Мінкульті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Київрада закликає уряд передати у комунальну власність будинок Сікорського.