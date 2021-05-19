Кабмин присвоил Гостиному двору в Киеве статус памятника национального значения

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Кабинет Министров на заседании 19 мая изменил категорию памятников "Комплекс сооружений Контрактовой площади" и "Гостиный двор" в Киеве на категорию "памятники национального значения", а также присвоил им охранные номера

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, передает RegioNews.

В Минкульте отметили, что "Комплекс сооружений Контрактовой площади" является одной из древнейших площадей Киева и одной из достопримечательностей градостроительства, архитектуры города и страны.

Он сохранил свою аутентичность и материально-техническую, пространственную структуру, которая отличается особым типом организации пространства в пределах сложившейся окружающей застройки", - говорится в сообщении.

Гостиный двор в застройке площади играет центральную композиционную роль, он по своим архитектурным особенностям объединенный с окружающей застройкой.

Также в ведомстве добавили, что решение Кабмина будет способствовать сохранению и популяризации культурного наследия национального значения.

Оно позволит Фонду государственного имущества передать памятник в управление Министерству культуры и информационной политики, а следовательно - начать работу над противоаварийными и реставрационными работами", - утверждают в Минкульте.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевсовет призывает правительство передать в коммунальную собственность дом Сикорского.