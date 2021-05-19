У Мінкульті визначились з об'єктами, які потраплять під "Велику реставрацію"
Міністерство культури та інформаційної політики оприлюднило рейтинг проєктів, які взяли участь у відборі у межах "Великої реставрації"
Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу відомства, до списку увійшли замки, фортеці, палаци та інші об'єкти культурної спадщини.
У першому відборі взяли участь 211 проєктів. Водночас до програми допустили лише 109 проєктів.
"Це вагомий крок до порятунку і збереження нашої спадщини. Адже вона невід’ємна частина нашої ідентичності, історії та нас самих”, – сказав очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.
До першої десятки потрапили такі об'єкти:
- семінарська церква Резиденції Буковинського Митрополита (Чернівецька область);
- Онуфріївська вежа Києво-Печерської Лаври (Київ);
- замковий комплекс в Олеську (Львівська область);
- Троїцька надбрамна церква (Київ);
- реставрація покрівлі, конструктивних систем куполів, відтворення ікон в барабанах головного куполу та реставрація позолоти куполів Софійського собору (Київ);
- протиаварійні роботи у Ближніх та Дальніх печерах Києво-Печерської Лаври (Київ);
- протиаварійні роботи на Башті на броді в Кам’янці-Подільському (Хмельницька область)
- бурса у Софії Київській (Київ);
- Луцький Верхній замок (Волинська область).
Нагадаємо, раніше Ткаченко пропонував запровадити компенсацію за збитки для культури.
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