У Мінкульті визначились з об'єктами, які потраплять під "Велику реставрацію"

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Міністерство культури та інформаційної політики оприлюднило рейтинг проєктів, які взяли участь у відборі у межах "Великої реставрації"

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу відомства, до списку увійшли замки, фортеці, палаци та інші об'єкти культурної спадщини.

У першому відборі взяли участь 211 проєктів. Водночас до програми допустили лише 109 проєктів.

"Це вагомий крок до порятунку і збереження нашої спадщини. Адже вона невід’ємна частина нашої ідентичності, історії та нас самих”, – сказав очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

До першої десятки потрапили такі об'єкти:

семінарська церква Резиденції Буковинського Митрополита (Чернівецька область);

Онуфріївська вежа Києво-Печерської Лаври (Київ);

замковий комплекс в Олеську (Львівська область);

Троїцька надбрамна церква (Київ);

реставрація покрівлі, конструктивних систем куполів, відтворення ікон в барабанах головного куполу та реставрація позолоти куполів Софійського собору (Київ);

протиаварійні роботи у Ближніх та Дальніх печерах Києво-Печерської Лаври (Київ);

протиаварійні роботи на Башті на броді в Кам’янці-Подільському (Хмельницька область)

бурса у Софії Київській (Київ);

Луцький Верхній замок (Волинська область).

Нагадаємо, раніше Ткаченко пропонував запровадити компенсацію за збитки для культури.