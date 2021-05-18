Кабмін створив Офіс з розвитку бізнесу та експорту

Уряд затвердив положення від 11 травня 2021 року, яким створив установу для розвитку малого та середнього підприємництва та просування експорту

Про це пише RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що діяльність нового органу буде спрямована на розвиток та підтримку малого і середнього підприємництва. Також відомство займатиметься підтримкою та просуванням експорту товарів та послуг українських виробників.

Відповідним положенням утворено наглядову раду Офісу у складі представників Секретаріату Кабміну, Мінекономіки та Мінцифри.

Також Секретаріату Кабміну доручено затвердити програму діяльності Офісу з розвитку підприємництва та експорту та визначити порядок здійснення контролю за її виконанням.

Відомо, що до березня 2021 року "Офіс з розвитку підприємництва та експорту" мав назву "Офіс з просування експорту України".

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів утворив Бюро економічної безпеки, який отримає повноваження СБУ та податкової міліції у сфері боротьби з економічними злочинами.