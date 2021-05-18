15:12  18 травня
Україна отримає наступну партію вакцини Pfizer на початку червня - Ляшко
11:13  18 травня
У МЗС відреагували на відео, опубліковане екссуддею Чаусом
08:11  18 травня
Доба на Донбасі: бойовики вели обстріли із жилих кварталів Донецька
UA | RU
UA | RU
18 травня 2021, 12:59 51

Кабмін створив Офіс з розвитку бізнесу та експорту

18 травня 2021, 12:59 51
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Уряд затвердив положення від 11 травня 2021 року, яким створив установу для розвитку малого та середнього підприємництва та просування експорту

Про це пише RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що діяльність нового органу буде спрямована на розвиток та підтримку малого і середнього підприємництва. Також відомство займатиметься підтримкою та просуванням експорту товарів та послуг українських виробників.

Відповідним положенням утворено наглядову раду Офісу у складі представників Секретаріату Кабміну, Мінекономіки та Мінцифри.

Також Секретаріату Кабміну доручено затвердити програму діяльності Офісу з розвитку підприємництва та експорту та визначити порядок здійснення контролю за її виконанням.

Відомо, що до березня 2021 року "Офіс з розвитку підприємництва та експорту" мав назву "Офіс з просування експорту України".

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів утворив Бюро економічної безпеки, який отримає повноваження СБУ та податкової міліції у сфері боротьби з економічними злочинами.

Кабмін Україна бізнес уряд офіс

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Всі публікації »
Михайло Басараб
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua