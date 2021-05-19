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19 мая 2021, 15:44 330

Назначен председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства

19 мая 2021, 15:44 330
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Фото Facebook-страница Семёна Кривоноса
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Председателем Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ) назначили Семена Кривоноса. Решение утвердили 19 мая во время заседания Кабмина.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

Кривонос был определен победителем конкурса на должность председателя ГИАГ решением правительства от 28 апреля 2021 года.

Образована Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины - единственный центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, - отмечают в министерстве.

Исполнение полномочий ГИАГ в полном объеме может осуществляться после того, как на работу будет принято 30% сотрудников (утверждена предельная численность – 660 человек).

Как сообщалось 30 декабря 2020 года, реформу ГАСИ "завершено" - ГАСИ возвращается! Кабинет министров возобновил действие постановления от 2011 года, которым устанавливается порядок осуществления государственного архитектурно-строительного контроля.

Напомним, 13 марта 2020 года Зеленский объявил о ликвидации ГАСИ. Будет три органа.

Кабмин назначение кадры ГАСИ ГИАГ Семён Кривонос

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