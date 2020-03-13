Зеленський оголосив про ліквідацію ДАБІ. Буде три органа

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України

Як передає RegioNews, про це він сказав на виїзному позачерговому засіданні Кабінету міністрів України 13 березня.

"Ми ліквідуємо монополію у сфері містобудування. Ми ліквідуємо ДАБІ. Процес отримання держпослуг будет прозорим, зручним і з минимальним впливом чиновників на прийняття таких рішень", - сказав гарант.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у межах демонополізації ДАБІ її функції виконуватимуть три нових органи:

- Державна сервісна служба містобудування - виконуватиме реєстраційні функції у будівництві;

- Державне агентство техрегулювання - агенство, яке за словами прем’єра, стане локомотивом реформи техрегулювання в Україні стосовно параметральної системи, оновлення Державних будівельних норм, єврокодів. Наголошується, що нова структура запрацює "трошки згодом";

- Державна інспекція містобудування - залишить в собі функції нагляду та контролю у галузі.

Задля максимальної автоматизації процесів створюють електронну систему у сфері будівництва.

Також має відбутися розподіл та посилення відповідальності між учасниками будівельного процесу.

Одним із механізмів реформи стане унікальний ідентифікатор об'єкта будівництва.

Також система буде взаємодіяти із низкою реєстрів, серед яких, зокрема: земельний кадастр; реєстр нерухомості; ЄДР; судовий реєстр; реєстр впливу на довкілля; реєстр виконавчих проваджень; реєстр пам'яток; інспекційний портал.

Будівництво об'єктів контролюватиме низка "етапів": МБУО, експертиза, авторський нагляд, технічний нагляд, виконроб, страхування.

Впроваджені також нові механізми ДССМУ. Дещо зміниться й механізм отримання права на початок робіт. Окрім того, видаватиметься сертифікат на введення об'єкта в експлуатацію.

Планується також скасування ліцензування будівельних компаній. Натомість відбуватиметься сертифікація виконробів.

Дещо зміниться й процедура адміноскарження.

Запроваджуватиметься також страхування ризиків у будівництві. Що є міжнародною практикою.

Запровадження страхування планується вже у січні 2021 року.

Також у Кабміні окреслили низку відмінностей між тим, що відбувалося у будівельній сфері раніше, і що зміниться із впровадженням реформи.

У результаті запровадження реформи уряд очікує значно покращити ситуацію у системі містобудування.

У цілому, реформа системи містобудування вплине на: вибір земельної ділянки, отримання вихідних даних, проектування об'єкту, право на будівельні роботи, введення в експлуатацію, право власності.

Нагадаємо, про ліквідацію ДАБІ Зеленський заявив 5 березня.

Питанням реформування ДАБІ займався новообраний прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.