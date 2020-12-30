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Олексій Кучеренко народний депутат, 1-й заступник голови Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП [email protected]
30 грудня 2020, 20:30 15

Реформу ДАБІ "завершено" - ДАБІ повертається! Ми - обісралися!

30 грудня 2020, 20:30 15
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Кабінет міністрів відновив дію постанови від 2011 року, якою встановлюється порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю
Кабінет міністрів відновив дію постанови від 2011 року, якою встановлюється порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю
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Про це йдеться у Постанові №1339, опублікованій на Урядовому порталі.

У зв’язку з цим Кабмін визнав таким, що втратив чинність, пункт 3 постанови Кабінету Міністрів від 13 березня 2020 року "Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду".

Нагадаємо, що 13 березня відбулося виїзне засідання уряду, на якому президент Володимир Зеленський заявив про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Замість ДАБІ було утворено три нові органи: Державну інспекцію містобудування, Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні та Державну сервісну службу містобудування.

Натомість новою постановою №1340 Державну інспекцію містобудування та Державну сервісну службу містобудування буде ліквідовано.

Цим же документом Кабмін утворив Державну інспекцію архітектури та містобудування України, яка реалізовуватиме державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду".

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