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18 травня 2021, 12:30 294

Уряд звільнив заступника міністра інфраструктури

18 травня 2021, 12:30 294
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Фото: сайт Мінінфраструктури
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Кабінет міністрів звільнив Анатолія Клімашевського з посади заступника міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації

Про це пише RegioNews з посиланням на розпорядження уряду від 17 травня.

Кабмін звільнив Клімашевського за його власним бажанням. Уряд призначив його заступником міністра інфраструктури у серпні минулого року.

Відомо, що 18 травня парламент розгляне заяву про звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Нагадаємо, 17 травня на засіданні фракції "слуги народу” схвалили кандидатуру Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури.

Кабмін Владислав Криклій звільнення Мінінфраструктури Кандидат

 
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