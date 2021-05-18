Рада 20 травня збереться на ще одне засідання: порядок денний
Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання Верховної Ради у четвер, 20 травня.
Про це повідомила прессекретар Разумкова Ольга Туній, передає RegioNews.
Відомо, що засідання відбудеться на вимогу президента України Володимира Зеленського.
За словами Ольги Туній, парламент розгляне вісім законодавчих ініціатив:
- законопроєкти, які стосуються повноважень приватних виконавців (№ 4330, № 4331, № 4532);
- проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи (№ 4578);
- законопроєкт щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи (№ 4367).
Нагадаємо, 18 травня Рада відправила у відставку міністра інфраструктури Криклія.
Також депутати звільнили Ігоря Петрашка з посади міністра економіки.
Крім того, Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
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