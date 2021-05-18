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18 травня 2021, 18:53 7

Рада 20 травня збереться на ще одне засідання: порядок денний

18 травня 2021, 18:53 7
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Фото: із відкритих джерел
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Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання Верховної Ради у четвер, 20 травня.

Про це повідомила прессекретар Разумкова Ольга Туній, передає RegioNews.

Відомо, що засідання відбудеться на вимогу президента України Володимира Зеленського.

За словами Ольги Туній, парламент розгляне вісім законодавчих ініціатив:

  • законопроєкти, які стосуються повноважень приватних виконавців (№ 4330, № 4331, № 4532);
  • проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи (№ 4578);
  • законопроєкт щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи (№ 4367).

Нагадаємо, 18 травня Рада відправила у відставку міністра інфраструктури Криклія.

Також депутати звільнили Ігоря Петрашка з посади міністра економіки.

Крім того, Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

закон Верховна Рада засідання законотворчість порядок денний

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