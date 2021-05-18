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18 травня 2021, 15:57 3

НАЗК направило до суду протокол щодо заступника Труханова

18 травня 2021, 15:57 3
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Фото: із відкритих джерел
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) передало в суд адміністративний протокол щодо заступника мера Одеси та керівника партії "Довіряй ділам" Олега Бриндака

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

У відомстві зазначають, що протокол стосується порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій.

За таке порушення загрожує штраф у розмірі від 5100 до 6800 гривень.

Також НАЗК передало в суд аналогічні протоколи щодо представників інших політсил:

  • "Партія Регіонів” (керівник - Ігор Чичасов);
  • "Порядок для України” (керівник - Олександр Мих);
  • "Народно-трудовий союз України” (керівник - Валентин Зубов);
  • ВО "Свобода” (уповноважена особа - Андрій Мохник);
  • "ВАРТА” (керівник - Сергій Рянкель);
  • "Республіканська християнська партія” (керівник - Микола Поровський);
  • "Нова демократія” (керівник - Лідія Шевченко) (3 протоколи);
  • "Партія Вінничан” (керівник - Микола Філонов) (2 протоколи);
  • "Альянс за соціальну справедливість” (керівник - Андрій Кисельов).

Нагадаємо, у НАЗК розповіли, у скількох фінзвітах партій виявили порушення у квітні.

НАЗК Геннадій Труханов протокол суд Одеса

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