НАЗК направило до суду протокол щодо заступника Труханова
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) передало в суд адміністративний протокол щодо заступника мера Одеси та керівника партії "Довіряй ділам" Олега Бриндака
Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.
У відомстві зазначають, що протокол стосується порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій.
За таке порушення загрожує штраф у розмірі від 5100 до 6800 гривень.
Також НАЗК передало в суд аналогічні протоколи щодо представників інших політсил:
- "Партія Регіонів” (керівник - Ігор Чичасов);
- "Порядок для України” (керівник - Олександр Мих);
- "Народно-трудовий союз України” (керівник - Валентин Зубов);
- ВО "Свобода” (уповноважена особа - Андрій Мохник);
- "ВАРТА” (керівник - Сергій Рянкель);
- "Республіканська християнська партія” (керівник - Микола Поровський);
- "Нова демократія” (керівник - Лідія Шевченко) (3 протоколи);
- "Партія Вінничан” (керівник - Микола Філонов) (2 протоколи);
- "Альянс за соціальну справедливість” (керівник - Андрій Кисельов).
Нагадаємо, у НАЗК розповіли, у скількох фінзвітах партій виявили порушення у квітні.
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