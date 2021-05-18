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18 травня 2021, 13:06 31

В Одеський порт зайшов військовий корабель флоту Великобританії

18 травня 2021, 13:06 31
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Сьогодні, 18 травня патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії OPV Trent прибув до Одеського морського порту

Про це повідомляє видання "Думская", передає RegioNews.

Відомо, що судно увійшло у Чорне море 16 травня у відповідь на ескалацію напруженості в азово-чорноморському регіоні.

За попередньою інформацією, військовий корабель пробуде в Одесі до 4 червня.

Основне функціональне призначення корабля - боротьба з тероризмом, піратством і операції щодо запобігання контрабанді.

Як повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони "АрміяInform”, планується проведення на борту корабля спільних з українськими військовими моряками тренувань, а також проведення спільного тренування в морі типу PASSEX.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Російські кораблі намагалися зірвати навчання українських та американських моряків.

Одеса порт кораблі флот Велика Британія

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