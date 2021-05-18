В Одеський порт зайшов військовий корабель флоту Великобританії
Сьогодні, 18 травня патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії OPV Trent прибув до Одеського морського порту
Про це повідомляє видання "Думская", передає RegioNews.
Відомо, що судно увійшло у Чорне море 16 травня у відповідь на ескалацію напруженості в азово-чорноморському регіоні.
За попередньою інформацією, військовий корабель пробуде в Одесі до 4 червня.
Основне функціональне призначення корабля - боротьба з тероризмом, піратством і операції щодо запобігання контрабанді.
Як повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони "АрміяInform”, планується проведення на борту корабля спільних з українськими військовими моряками тренувань, а також проведення спільного тренування в морі типу PASSEX.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Російські кораблі намагалися зірвати навчання українських та американських моряків.