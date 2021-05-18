НАПК направило в суд протокол относительно заместителя Труханова
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) передало в суд административный протокол в отношении заместителя мэра Одессы и руководителя партии "Доверяй делам" Олега Брындака
Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.
В ведомстве отмечают, что протокол касается нарушения порядка подачи финансовой отчетности политических партий.
За такое нарушение грозит штраф в размере от 5100 до 6800 гривен.
Также НАПК передало в суд аналогичные протоколы в отношении представителей других политсил:
- "Партия Регионов" (руководитель - Игорь Чичасов)
- "Порядок для Украины" (руководитель - Александр Мих);
- "Народно-трудовой союз Украины" (руководитель - Валентин Зубов);
- ВО "Свобода" (уполномоченное лицо - Андрей Мохник);
- "ВАРТА" (руководитель - Сергей Рянкель);
- "Республиканская христианская партия" (руководитель - Николай Поровский);
- "Новая демократия" (руководитель - Лидия Шевченко) (3 протокола);
- "Партия Винничан" (руководитель - Николай Филонов) (2 протокола);
- "Альянс за социальную справедливость" (руководитель - Андрей Киселев).
Напомним, в НАПК рассказали, в скольких финотчетах партий выявили нарушения в апреле.
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