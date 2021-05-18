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18 мая 2021, 15:57 3

НАПК направило в суд протокол относительно заместителя Труханова

18 мая 2021, 15:57 3
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Фото: из открытых источников
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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) передало в суд административный протокол в отношении заместителя мэра Одессы и руководителя партии "Доверяй делам" Олега Брындака

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

В ведомстве отмечают, что протокол касается нарушения порядка подачи финансовой отчетности политических партий.

За такое нарушение грозит штраф в размере от 5100 до 6800 гривен.

Также НАПК передало в суд аналогичные протоколы в отношении представителей других политсил:

  • "Партия Регионов" (руководитель - Игорь Чичасов)
  • "Порядок для Украины" (руководитель - Александр Мих);
  • "Народно-трудовой союз Украины" (руководитель - Валентин Зубов);
  • ВО "Свобода" (уполномоченное лицо - Андрей Мохник);
  • "ВАРТА" (руководитель - Сергей Рянкель);
  • "Республиканская христианская партия" (руководитель - Николай Поровский);
  • "Новая демократия" (руководитель - Лидия Шевченко) (3 протокола);
  • "Партия Винничан" (руководитель - Николай Филонов) (2 протокола);
  • "Альянс за социальную справедливость" (руководитель - Андрей Киселев).

Напомним, в НАПК рассказали, в скольких финотчетах партий выявили нарушения в апреле.

НАПК Геннадий Труханов протокол суд Одесса

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