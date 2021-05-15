У НАЗК розповіли, у скількох фінзвітах партій виявили порушення у квітні

Всього Агентство отримало у квітні 47 фінзвітів партій

Всього Агентство отримало у квітні 47 фінзвітів партій

Фото з відкритих джерел

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Також Нацагентство склало та направило до суду п'ять адмінпротоколів щодо фізичних осіб, які порушили порядок надання внеску на підтримку партії "Радикальна партія Олега Ляшка".

За результатами перевірки звітів у квітні НАЗК передало до Національної поліції п'ять повідомлень про виявлення ознак кримінальних правопорушень у звітах таких партій:

"Рідний дім";

"Соціал-демократична партія";

"Блок Вадима Бойченка";

"Партія Володимира Буряка "Єднання";

"За конкретні справи".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у НАЗК перевіряють законність призначення Вітренка головою "Нафтогазу”.