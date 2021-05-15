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15 травня 2021, 14:28 7

У НАЗК розповіли, у скількох фінзвітах партій виявили порушення у квітні

15 травня 2021, 14:28 7
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Всього Агентство отримало у квітні 47 фінзвітів партій
Всього Агентство отримало у квітні 47 фінзвітів партій
Фото з відкритих джерел
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Національне агентство з питань запобігання корупції отримало 47 фінансових звітів політичних партій упродовж квітня.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Також Нацагентство склало та направило до суду п'ять адмінпротоколів щодо фізичних осіб, які порушили порядок надання внеску на підтримку партії "Радикальна партія Олега Ляшка".

За результатами перевірки звітів у квітні НАЗК передало до Національної поліції п'ять повідомлень про виявлення ознак кримінальних правопорушень у звітах таких партій:

  • "Рідний дім";
  • "Соціал-демократична партія";
  • "Блок Вадима Бойченка";
  • "Партія Володимира Буряка "Єднання";
  • "За конкретні справи".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у НАЗК перевіряють законність призначення Вітренка головою "Нафтогазу”.

Україна партїї НАЗК звіт радикальна партія

 
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