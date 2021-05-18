Расследование дела экс-главы КСУ Тупицкого завершено - ГБР

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Государственное бюро расследований завершило расследование уголовного дела, в котором фигурирует уволенный с должности председатель Конституционного суда Александр Тупицкий

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Следователи Государственного бюро расследований по поручению прокурора Офиса Генпрокурора завершили досудебное расследование в отношении бывшего председателя Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокатам Тупицкого предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. После ознакомления обвинительный акт будет направлен в суд.

По данным следствия, в 2018 году Александр Тупицкий подкупил свидетеля, чтобы тот дал ложные показания в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины.

Последний пытался избежать уголовной ответственности.

Также, в течении 2018-2019 годов бывший председатель КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ", - отметили в ГБР.

Напомним, 8 апреля указы Зеленского в отношении судей Тупицкого и Касминина обжаловали в КСУ. Представление поступило от 49 депутатов

27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.

Ранее, 26 февраля, Зеленский еще на месяц отстранил от должности главу КСУ Тупицкого. Впервые президент уже отстранял Тупицкого от должности на два месяца в декабре 2020 года.