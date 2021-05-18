15:12  18 мая
Украина получит следующую партию вакцины Pfizer в начале июня - Ляшко
16:49  18 мая
Рада отправила в отставку министра инфраструктуры Криклия
08:11  18 мая
Сутки на Донбассе: боевики вели обстрелы из жилых кварталов Донецка
UA | RU
UA | RU
18 мая 2021, 13:52 134

Расследование дела экс-главы КСУ Тупицкого завершено - ГБР

18 мая 2021, 13:52 134
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Государственное бюро расследований завершило расследование уголовного дела, в котором фигурирует уволенный с должности председатель Конституционного суда Александр Тупицкий

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Следователи Государственного бюро расследований по поручению прокурора Офиса Генпрокурора завершили досудебное расследование в отношении бывшего председателя Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокатам Тупицкого предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. После ознакомления обвинительный акт будет направлен в суд.

По данным следствия, в 2018 году Александр Тупицкий подкупил свидетеля, чтобы тот дал ложные показания в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины.

Последний пытался избежать уголовной ответственности.

Также, в течении 2018-2019 годов бывший председатель КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ", - отметили в ГБР.

Напомним, 8 апреля указы Зеленского в отношении судей Тупицкого и Касминина обжаловали в КСУ. Представление поступило от 49 депутатов

27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.

Ранее, 26 февраля, Зеленский еще на месяц отстранил от должности главу КСУ Тупицкого. Впервые президент уже отстранял Тупицкого от должности на два месяца в декабре 2020 года.

суд ГБР уголовное дело Конституционный суд КСУ Александр Тупицкий

Адвокаты Медведчука обжаловали его домашний арест
18 мая 2021, 12:49
В Киеве под судом проходит акция в поддержку обвиняемых в "деле Шеремета"
18 мая 2021, 12:42
В Николаеве пограничники задержали рекордную партию контрабанды
18 мая 2021, 11:32
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Все публикации »
Михаил Басараб
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram