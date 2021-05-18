У Миколаєві прикордонники затримали рекордну партію контрабанди
Працівники Миколаївської митниці виявили рекордну партію контрабанди - одягу, взуття та інших товарів, яку намагалися провезти в Україну під виглядом цементу
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.
Відомо, що вантаж виявили вчора, 17 травня в рамках масштабної спецоперації. Орієнтовно, на судні прибуло 13 тонн контрабандних товарів.
Вивантаження контрабандної партії триває вже другу добу, станом на 8-му годину ранку вдалося розвантажити три чверті контейнерів.
Тонни краму – взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми, автозапчастини тощо намагались незаконно перемістити на територію України під виглядом цементу. Контрабандний вантаж прибув в Україну іноземним судном через Миколаївський порт. Зверху судно дійсно було завантажене цементом, під яким ховали більш коштовний товар”, - йдеться в повідомленні.
Наразі продовжуються слідчі дії та встановлюється коло усіх причетних до незаконної схеми.
Зазначається, що після проведення експертиз та перерахунку буде встановлена загальна сума товарів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у "Борисполі" вилучили контрабанду кокаїну на 11 мільйонів.