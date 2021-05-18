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18 травня 2021, 12:42 152

У Києві під судом проходить акція на підтримку обвинувачених у "справі Шеремета"

18 травня 2021, 12:42 152
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Фото: censor.net
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Під Шевченківським районним судом, де проходить судове засідання у "справі Шеремета" про продовження запобіжного заходу для підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар, відбувається акція на підтримку обвинувачених фігурантів справи

Як передає RegioNews, про це повідомляти Цензор.нет.

Зазначається, що першою на судове засідання прийшла Юлія Кузьменко, потім Андрій Антоненко та Яна Дугарь. У коментарі журналістам Антоненко розповів про те, як проходять його будні під домашнім арештом, про творчі плани, а також про загальне самопочуття та адаптацію після ув'язнення.

За словами активістів, присутніх на мітингу, "безчесність так званої "справи Шеремета" є уособленням "справедливості" від держави: "справа, яка щодня руйнує у громадян довіру до правових інститутів України, надію на зміни в країні, віру в неупередженість і чесність процесів, що відбуваються в державі".

Зазначається, що активісти чекають і вимагають правди від суду і слідства.

Нагадаємо, 30 квітня обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка звільнили з СІЗО під домашній арешт.

суд протести Справа Шеремета активісти Андрій Антоненко

 
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