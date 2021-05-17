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17 травня 2021, 19:47 199

Мін’юст хоче анулювати політичну партію колишнього багаторічного мера Чернівців

17 травня 2021, 19:47 199
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Уже призначене чергове судове засідання
Уже призначене чергове судове засідання
Фото molbuk.ua
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Міністерство юстиції України має намір у судовому порядку анулювати реєстрацію ще однієї політичної партії з Чернівців – "Партії Чернівчан".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на судову ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва.

Як свідчать судові матеріали, Мін’юст звернувся до суду з адміністративним позовом до "Партії Чернівчан", в якому просить анулювати реєстраційне свідоцтво політсили, видане 9 квітня 2019 року.

Про причини таких намірів міністерства не повідомляється.

Також відомо, що чергове судове засідання у цій справі призначене на 10.00 12 липня.

Як повідомляє чернівецьке видання molbuk.ua, "Партія Чернівчан" зареєстрована 9 квітня 2019 року в Чернівцях на вулиці Доброго, 13/15. Її головою зазначена деканка факультету математики та інформатики Ольга Мартинюк.

Партія брала участь у місцевих виборах 2020 року: кандидатами у депутати висували екс-нардепа "БПП" Івана Рибака і колишніх нардепів "Народного фронту" Максима Бурбака й Миколу Федорука, який очолював місто Чернівці від 1994 до 2010 року і якого вважають фактичним лідером "Партії Чернівчан".

Оскільки партія, за підсумками голосування, не набрала 5% голосів виборців, політсила не пройшла до Чернівецької міської та обласної ради.

Як повідомлялося 13 травня, ОАСК просять анулювати реєстрацію чернівецької партії "Команда Михайлішина". Позов надійшов від Мін’юсту, причина наразі невідома.

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