На Черкащині адвокат хотів підкупити працівника СБУ

Він планував налагодити канал нелегальної міграції в Україну

Він планував налагодити канал нелегальної міграції в Україну

Фото: СБУ

У Черкаській області затримали адвоката, який пропонував хабар працівнику СБУ за допомогу у легалізації в Україні іноземців.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

За даними слідства, він планував налагодити канал нелегальної міграції в Україну із держав з підвищеною терористичною загрозою.

Зловмисник хотів налагодити неправомірну "взаємодію” із СБУ на постійній основі. При чому був готовий платити за "пакетне" оформлення іноземців, де за одну особу пропонував $400”, - йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали в одному із ресторанів Черкаської області під час передачі частини хабара, наразі йому повідомили про підозру.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення й притягнення до відповідальності інших посадовців, причетних до протиправної діяльності”, - додали у відомстві.

Нагадаємо, на Рівненщині викрили групу рекетирів, які вимагали $6,5 тис. неіснуючого боргу.