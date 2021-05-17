08:59  17 травня
В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо
18:06  17 травня
У Полтавській області найкраща ситуація з COVID-вакцинацією в Україні
17:38  17 травня
За добу в зоні ООС окупанти здійснили два обстріли – штаб
UA | RU
UA | RU
17 травня 2021, 18:56 330

На Черкащині адвокат хотів підкупити працівника СБУ

17 травня 2021, 18:56 330
Читайте также на русском языке
Він планував налагодити канал нелегальної міграції в Україну
Він планував налагодити канал нелегальної міграції в Україну
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

У Черкаській області затримали адвоката, який пропонував хабар працівнику СБУ за допомогу у легалізації в Україні іноземців.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

За даними слідства, він планував налагодити канал нелегальної міграції в Україну із держав з підвищеною терористичною загрозою.

Зловмисник хотів налагодити неправомірну "взаємодію” із СБУ на постійній основі. При чому був готовий платити за "пакетне" оформлення іноземців, де за одну особу пропонував $400”, - йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали в одному із ресторанів Черкаської області під час передачі частини хабара, наразі йому повідомили про підозру.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення й притягнення до відповідальності інших посадовців, причетних до протиправної діяльності”, - додали у відомстві.

Нагадаємо, на Рівненщині викрили групу рекетирів, які вимагали $6,5 тис. неіснуючого боргу.

СБУ Черкаська область іноземці міграція затримання

На Рівненщині викрили групу рекетирів, які вимагали $6,5 тис. неіснуючого боргу
17 травня 2021, 17:26
У Львові слідчого СБУ підозрюють у привласненні ювелірних виробів на 8,5 млн
17 травня 2021, 15:39
На Сумщині орендатора Охтирської ТЕЦ підозрюють у привласненні 40 мільйонів
17 травня 2021, 14:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Всі публікації »
Михайло Басараб
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram