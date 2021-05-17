Фракція "Слуг народу" погодила призначення Ляшка міністром охорони здоров’я
Депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.
Про це повідомив на брифінгу голова фракції Давид Арахамія, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Фракція була присвячена насамперед кадровим питанням... Питання були про зміну трьох міністрів: на посаду міністра інфраструктури замість пана Криклія була підтримана кандидатура пана Кубракова, замість міністра економіки пана Петрашка - кандидатура пана Любченка. Уточнення: пана Любченка пропонують на посаду міністра економіки - першого віце-прем'єра... І замість пана Степанова - пан Ляшко, - сказав Арахамія.
Разом із тим він уточнив, що їх призначення відбудеться, швидше за все, в четвер.
Є процедурне питання. Якщо завтра у нас позачергове засідання, де ми звільняємо трьох міністрів. І щодо пана Степанова, оскільки він добровільно не йде з посади, там дещо інша процедура: спочатку звільнення, потім подання від фракції, потім - подання на голову Верховної Ради, а потім голосування. Десь у четвер ми очікуємо, що відбудеться призначення всіх трьох міністрів, - пояснив Арахамія.
Він також поінформував, що позачергове засідання ВР у вівторок почнеться, орієнтовно, після 15:00.
Як повідомлялося, "Слуги" не заперечують проти висування Любченка кандидатом на посаду міністра економіки. Формального голосування не було.
Також сьогодні "Слуги народу” схвалили кандидатуру Кубракова на посаду міністра інфраструктури. Фракція проголосувала "за".