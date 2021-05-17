08:59  17 травня
В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо
18:06  17 травня
У Полтавській області найкраща ситуація з COVID-вакцинацією в Україні
17:38  17 травня
За добу в зоні ООС окупанти здійснили два обстріли – штаб
UA | RU
UA | RU
17 травня 2021, 21:28 7

Фракція "Слуг народу" погодила призначення Ляшка міністром охорони здоров’я

17 травня 2021, 21:28 7
Читайте также на русском языке
Призначення відбудеться, швидше за все, в четвер
Призначення відбудеться, швидше за все, в четвер
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

Про це повідомив на брифінгу голова фракції Давид Арахамія, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Фракція була присвячена насамперед кадровим питанням... Питання були про зміну трьох міністрів: на посаду міністра інфраструктури замість пана Криклія була підтримана кандидатура пана Кубракова, замість міністра економіки пана Петрашка - кандидатура пана Любченка. Уточнення: пана Любченка пропонують на посаду міністра економіки - першого віце-прем'єра... І замість пана Степанова - пан Ляшко, - сказав Арахамія.

Разом із тим він уточнив, що їх призначення відбудеться, швидше за все, в четвер.

Є процедурне питання. Якщо завтра у нас позачергове засідання, де ми звільняємо трьох міністрів. І щодо пана Степанова, оскільки він добровільно не йде з посади, там дещо інша процедура: спочатку звільнення, потім подання від фракції, потім - подання на голову Верховної Ради, а потім голосування. Десь у четвер ми очікуємо, що відбудеться призначення всіх трьох міністрів, - пояснив Арахамія.

Він також поінформував, що позачергове засідання ВР у вівторок почнеться, орієнтовно, після 15:00.

Як повідомлялося, "Слуги" не заперечують проти висування Любченка кандидатом на посаду міністра економіки. Формального голосування не було.

Також сьогодні "Слуги народу” схвалили кандидатуру Кубракова на посаду міністра інфраструктури. Фракція проголосувала "за".

Слуга народа кадри фракція міністр посада Віктор Ляшко Давид Арахамія

Уряд звільнив двох заступників міністра енергетики
17 травня 2021, 19:02
Комітет Ради не підтримав подання про звільнення Степанова
17 травня 2021, 18:20
Позачергове засідання Ради може відбутися 20 травня - Корнієнко
17 травня 2021, 13:49
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Всі публікації »
Михайло Басараб
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram