Фракція "Слуг народу" погодила призначення Ляшка міністром охорони здоров’я

Призначення відбудеться, швидше за все, в четвер

Призначення відбудеться, швидше за все, в четвер

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Про це повідомив на брифінгу голова фракції Давид Арахамія, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Фракція була присвячена насамперед кадровим питанням... Питання були про зміну трьох міністрів: на посаду міністра інфраструктури замість пана Криклія була підтримана кандидатура пана Кубракова, замість міністра економіки пана Петрашка - кандидатура пана Любченка. Уточнення: пана Любченка пропонують на посаду міністра економіки - першого віце-прем'єра... І замість пана Степанова - пан Ляшко, - сказав Арахамія.

Разом із тим він уточнив, що їх призначення відбудеться, швидше за все, в четвер.

Є процедурне питання. Якщо завтра у нас позачергове засідання, де ми звільняємо трьох міністрів. І щодо пана Степанова, оскільки він добровільно не йде з посади, там дещо інша процедура: спочатку звільнення, потім подання від фракції, потім - подання на голову Верховної Ради, а потім голосування. Десь у четвер ми очікуємо, що відбудеться призначення всіх трьох міністрів, - пояснив Арахамія.

Він також поінформував, що позачергове засідання ВР у вівторок почнеться, орієнтовно, після 15:00.

Як повідомлялося, "Слуги" не заперечують проти висування Любченка кандидатом на посаду міністра економіки. Формального голосування не було.

Також сьогодні "Слуги народу” схвалили кандидатуру Кубракова на посаду міністра інфраструктури. Фракція проголосувала "за".