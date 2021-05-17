Фракция "Слуг народа" согласовала назначение Ляшко министром здравоохранения

Назначение состоится, скорее всего, в четверг

Назначение состоится, скорее всего, в четверг

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Об этом сообщил на брифинге председатель фракции Давид Арахамия, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Фракция была посвящена прежде всего кадровым вопросам... Вопросы были о смене трех министров: на должность министра инфраструктуры вместо господина Криклия была поддержана кандидатура господина Кубракова, вместо министра экономики господина Петрашко - кандидатура господина Любченко. Уточнение: господина Любченко предлагают на должность министра экономики - первого вице-премьера... И вместо господина Степанова - господин Ляшко, - сказал Арахамия.

Вместе с тем он уточнил, что их назначение состоится, скорее всего, в четверг.

Есть процедурный вопрос. Если завтра у нас внеочередное заседание, где мы увольняем трех министров. И в отношении господина Степанова, поскольку он добровольно не уходит с должности, там несколько иная процедура: сначала увольнение, потом представление от фракции, потом - представление на председателя Верховной Рады, а затем голосование. Где-то в четверг мы ожидаем, что состоится назначение всех трех министров, - пояснил Арахамия.

Он также проинформировал, что внеочередное заседание ВР во вторник начнется, ориентировочно, после 15:00.

Как сообщалось, "Слуги" не возражают против выдвижения Любченко кандидатом на пост министра экономики. Формального голосования не было.

Также сегодня "Слуги народа" одобрили кандидатуру Кубракова на пост министра инфраструктуры. Фракция проголосовала "за".