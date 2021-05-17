Рада соберется на внеочередное заседание для увольнения трех министров

Сейчас депутаты собирают подписи для его проведения

Сейчас депутаты собирают подписи для его проведения

Фото: из открытых источников

На этой неделе депутаты планируют собраться минимум на одно внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос отставки министров Максима Степанова, Владислава Криклия и Игоря Петрашко.

Как сообщает "Укринформ", об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает RegioNews.

На этой неделе у нас планируется по меньшей мере одно внеочередное заседание, а возможно и больше. Первое внеочередное заседание - с таким предложением обратилась партия "Слуга народа" еще в пятницу. Сегодня были выданы подписные листы, сегодня идет сбор подписей. Это внеочередное заседание будет касаться трех вещей: это кадровые вопросы - два министра написали заявление по собственному желанию - это господин Криклий и господин Петрашко. И есть представление премьер-министра Украины в отношении господина Степанова", - сказал Разумков.

По его словам, если депутаты соберут необходимые 150 подписей, сегодня вечером или завтра утром будет созвано внеочередное заседание Рады.

Спикер добавил, что на таком заседании нужно заслушать министров, понять их позицию и услышать отчет о проделанной работе.

Чтобы принимая соответствующие решения, мы четко понимали, что является основанием для отставки и за что мы должны благодарить, а за что, возможно, выражать другую позицию", - отметил Разумков.

Напомним, 28 апреля в Раде собрали подписи за отставку министра Степанова. Ранее в монобольшинстве заявили, что отставки Степанова не будет.

7 мая Максим Степанов прокомментировал вероятность своей отставки. Министр отметил, что должность - "это не пожизненно".

В этот же день Арахамия подтвердил, что "Слуги народа" рассмотрят отставку Степанова. Вопрос отставки министра поднимут на ближайшем заседании фракции "слуг".