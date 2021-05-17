За добу в Україні щеплення від COVID-19 отримали понад дві тисячі осіб

У Кіровоградській області не зробили жодного щеплення за 16 травня

У Кіровоградській області не зробили жодного щеплення за 16 травня

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу щеплено 2 230 людей проти COVID-19, завершили вакцинацію (отримали дві дози) 18 394 людини. Щеплення проводили 41 мобільна бригада з імунізації та 83 пункти вакцинації.

Як передає RegioNews, про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

2 230 людей щеплено проти COVID-19 за добу 16 травня. 940 160 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 940 158 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 18 394 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - повідомив міністр.

Найбільше за минулу добу щеплень від коронавірусу зробили в Харківській (341), Сумській (190), Волинській (182). Разом з тим у Кіровоградській області не зробили жодного щеплення.

Степанов додав, що станом на 16 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 558 857 осіб.

Нагадаємо, в Україні за 16 травня COVID-19 діагностували у 2136 осіб, госпіталізували 1260 хворих.