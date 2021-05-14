Заместитель министра экономики Панаиотиди также увольняетсья
Сейчас она завершает отпуск
Сейчас она завершает отпуск
Заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди написала заявление об отставке две недели назад.
Об этом Светлана Панаиотиди сообщила на своей Facebook-странице, передает RegioNews.
Официально в отношении меня: написала заявление 29.04. Завершаю отпуск... - написала она.
Как сообщалось, заявления на увольнение написали министры Криклий и Петрашко. Заявления министров уже поступили в Верховную Раду.
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