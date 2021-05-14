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14 мая 2021, 22:01 3

Заместитель министра экономики Панаиотиди также увольняетсья

14 мая 2021, 22:01 3
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Сейчас она завершает отпуск
Сейчас она завершает отпуск
Фото из открытых источников
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Заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди написала заявление об отставке две недели назад.

Об этом Светлана Панаиотиди сообщила на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Официально в отношении меня: написала заявление 29.04. Завершаю отпуск... - написала она.

Как сообщалось, заявления на увольнение написали министры Криклий и Петрашко. Заявления министров уже поступили в Верховную Раду.

Министерство Минэкономики отставка увольнение кадры

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