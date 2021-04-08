Підписано закон про референдум: що заборонено виносити на голосування
У четвер, 8 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. У документі міститься перелік питань, які не можна виносити на референдум.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.
Згідно з законом, всеукраїнський референдум, залежно від питання, може призначатися: президентом, Верховною радою або президентом за народною ініціативою.
На всеукраїнський референдум забороняється виносити питання, які:
суперечать положенням Конституції;
суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;
стосуються скасування чи обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина;
спрямовані на ліквідацію незалежності України;
спрямовані на порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України;
створюють загрозу національній безпеці України.
Також на всеукраїнський референдум не можна виносити питання щодо податків, бюджету, амністії та питання, які перебувають у віданні органів правопорядку, прокуратури чи суду.
Як повідомлялося сьогодні, Президент підписав законопроєкт про народовладдя.