Підписано закон про референдум: що заборонено виносити на голосування

Всеукраїнський референдум може призначатися: президентом, Радою або президентом за народною ініціативою

Всеукраїнський референдум може призначатися: президентом, Радою або президентом за народною ініціативою

Фото з відкритих джерел

У четвер, 8 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. У документі міститься перелік питань, які не можна виносити на референдум.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Згідно з законом, всеукраїнський референдум, залежно від питання, може призначатися: президентом, Верховною радою або президентом за народною ініціативою.

На всеукраїнський референдум забороняється виносити питання, які:

суперечать положенням Конституції;

суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;

стосуються скасування чи обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина;

спрямовані на ліквідацію незалежності України;

спрямовані на порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України;

створюють загрозу національній безпеці України.

Також на всеукраїнський референдум не можна виносити питання щодо податків, бюджету, амністії та питання, які перебувають у віданні органів правопорядку, прокуратури чи суду.

Як повідомлялося сьогодні, Президент підписав законопроєкт про народовладдя.