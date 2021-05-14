ЦИК зарегистрировал группы по организации пяти всеукраинских референдумов

Также ЦИК отказала в регистрации остальных 10 инициативных групп всеукраинского референдума

Также ЦИК отказала в регистрации остальных 10 инициативных групп всеукраинского референдума

Фото из открытых источников

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе по вопросам газа, продажи земли, продажи стратегических предприятий, игорного бизнеса и легализации марихуаны.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Комиссия зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, которые были образованы на соответствующих собраниях граждан в пгт Петриковка Днепровского района, пгт Васильковка Синельниковского района, пгт Кринички Каменского района, городе Никополь Никопольского района и селе Шестерня Криворожского района, - говорится в сообщении.

Соответствующее решение комиссия приняла на основе принятых и обработанных документов собрания граждан Украины по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе, которые состоялись 29 апреля 2021 года в 15 населенных пунктах Днепропетровской области.

ЦИК также приняла к сведению информацию своих представителей, которые направлялись на собрание с целью удостоверения факта их проведения, проанализировала сведения о создании инициативных групп на предмет соответствия требованиям закона и приняла соответствующие решения о регистрации этих инициативных групп.

Отмечается, что зарегистрированные инициативные группы планируют организовать сбор подписей для вынесения на всеукраинский референдум по таким вопросам:

"Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не более чем 30 процентов?”

"Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?”

"Поддерживаете ли вы продажу объектов стратегической собственности Украины?”

"Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса в Украине?”

"Поддерживаете ли вы легализацию наркотика марихуана в Украине?”

Также ЦИК установила срок сбора подписей избирателей под этими инициативами: 90 дней – с 15 мая до 12 августа 2021 года включительно.

Вместе с тем ЦИК отказала в регистрации остальных 10 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, поскольку предлагаемые ими вопросы по содержанию и по сути, совпадают с вопросами уже зарегистрированных инициативных групп и на основании нарушения законных процедур при проведении собрания граждан.

Как сообщалось, 8 апреля подписан закон о референдуме, стало известно, что запрещено выносить на голосование. Всеукраинский референдум может назначаться: президентом, Радой или президентом по народной инициативе.