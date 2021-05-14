ЦИК зарегистрировал группы по организации пяти всеукраинских референдумов
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе по вопросам газа, продажи земли, продажи стратегических предприятий, игорного бизнеса и легализации марихуаны.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Комиссия зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, которые были образованы на соответствующих собраниях граждан в пгт Петриковка Днепровского района, пгт Васильковка Синельниковского района, пгт Кринички Каменского района, городе Никополь Никопольского района и селе Шестерня Криворожского района, - говорится в сообщении.
Соответствующее решение комиссия приняла на основе принятых и обработанных документов собрания граждан Украины по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе, которые состоялись 29 апреля 2021 года в 15 населенных пунктах Днепропетровской области.
ЦИК также приняла к сведению информацию своих представителей, которые направлялись на собрание с целью удостоверения факта их проведения, проанализировала сведения о создании инициативных групп на предмет соответствия требованиям закона и приняла соответствующие решения о регистрации этих инициативных групп.
Отмечается, что зарегистрированные инициативные группы планируют организовать сбор подписей для вынесения на всеукраинский референдум по таким вопросам:
"Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не более чем 30 процентов?”
"Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?”
"Поддерживаете ли вы продажу объектов стратегической собственности Украины?”
"Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса в Украине?”
"Поддерживаете ли вы легализацию наркотика марихуана в Украине?”
Также ЦИК установила срок сбора подписей избирателей под этими инициативами: 90 дней – с 15 мая до 12 августа 2021 года включительно.
Вместе с тем ЦИК отказала в регистрации остальных 10 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, поскольку предлагаемые ими вопросы по содержанию и по сути, совпадают с вопросами уже зарегистрированных инициативных групп и на основании нарушения законных процедур при проведении собрания граждан.
Как сообщалось, 8 апреля подписан закон о референдуме, стало известно, что запрещено выносить на голосование. Всеукраинский референдум может назначаться: президентом, Радой или президентом по народной инициативе.