Степанов уйдет в отставку при одном условии

Заявление об уходе он не писал

Заявление об уходе он не писал

Фото из открытых источников

Об этом Степанов заявил в эфире канала " Украина 24", передает RegioNews.

Как подчеркнул министр, его отставку с должности главы Минздрава должно поддержать необходимое количество депутатов.

На табло в Верховной раде за это постановление об отставке должно загореться 226 голосов. У нас же четко установлено законодательством, что любого члена правительства назначает и увольняет парламент,- сказал он.

Степанов сообщил, что заявление об уходе он не писал.

Уже более 6 месяцев, начиная с ноября, начали собирать подписи за мою отставку. Я знаю точно, что я сделал за этот год и как мы проходим эту эпидемию. Я считаю, что этот год был одним из самых тяжелых в истории Украины. У нас есть достижения, мы сделали даже не шаг, а прыжок вперед, - сказав министр.

В то же время, пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний в Facebook сообщила, что в парламент "поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова".

Как сообщалось, 17 мая "Слуги народа" обсудят отставку Степанова. Единого мнения по этому вопросу у политсилы нет.