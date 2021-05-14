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14 мая 2021, 21:05 11

Степанов уйдет в отставку при одном условии

14 мая 2021, 21:05 11
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Заявление об уходе он не писал
Заявление об уходе он не писал
Фото из открытых источников
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, при котором подаст в отставку из Кабинета министров.

Об этом Степанов заявил в эфире канала " Украина 24", передает RegioNews.

Как подчеркнул министр, его отставку с должности главы Минздрава должно поддержать необходимое количество депутатов.

На табло в Верховной раде за это постановление об отставке должно загореться 226 голосов. У нас же четко установлено законодательством, что любого члена правительства назначает и увольняет парламент,- сказал он.

Степанов сообщил, что заявление об уходе он не писал.

Уже более 6 месяцев, начиная с ноября, начали собирать подписи за мою отставку. Я знаю точно, что я сделал за этот год и как мы проходим эту эпидемию. Я считаю, что этот год был одним из самых тяжелых в истории Украины. У нас есть достижения, мы сделали даже не шаг, а прыжок вперед, - сказав министр.

В то же время, пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний в Facebook сообщила, что в парламент "поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова".

Как сообщалось, 17 мая "Слуги народа" обсудят отставку Степанова. Единого мнения по этому вопросу у политсилы нет.

заявление министр отставка Минздрав Максим Степанов

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